Pizza e kebab in viale Ceccarini: “Riccione si sta snaturando”

Un kebab in piazzale Ceccarini? Da ieri a Riccione ha aperto i battenti “Friends Pizza & Kebab”, a pochi passi da piazzale Ceccarini, in viale Giardini, riaccendendo il dibattito sulla qualità commerciale nel cuore della città. Un tema che non è nuovo, ma che ora diventa ancora più urgente, anche alla luce del progetto degli Hub urbani, che promette di trasformare l’area in un polo di qualità. Peccato però che, in assenza di un regolamento che disciplini l’offerta commerciale, il rischio è che la zona possa trasformarsi in un mosaico di attività poco coerenti con l’immagine turistica e storica della zona.

