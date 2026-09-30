Piscina di Riccione, a la sesta vasca sarà inaugurata in novembre

Si avvia verso la conclusione il cantiere per la riqualificazione e l’ampliamento dello Stadio del Nuoto di Riccione, con l’inaugurazione ufficiale fissata per il mese di novembre. L’intervento, dal costo complessivo di 4,8 milioni di euro sostenuto per 4 milioni dai fondi europei del Pnrr e per 800mila euro dal Comune di Riccione, doterà la struttura di una nuova sesta vasca coperta da 25 metri, posizionata accanto a quella olimpionica.

La nuova piscina coperta è stata progettata per essere utilizzata sia come struttura complementare a quella principale sia in totale autonomia. L’impianto dispone infatti di un proprio ingresso indipendente, spogliatoi dedicati e servizi igienici accessibili e privi di barriere architettoniche. Questa architettura consentirà di garantire la continuità didattica e del nuoto libero per i cittadini e le società sportive, evitando la sospensione dell’attività al pubblico in occasione delle grandi competizioni agonistiche, ad eccezione dei criteria e degli assoluti nelle due edizioni annuali.

“L’avanzamento dei lavori ci consente di confermare con grande soddisfazione l’inaugurazione della struttura entro il mese di novembre. Lo sport è un motore straordinario di crescita sociale ed economica e questo investimento rappresenta un progetto centrale per tutta la nostra comunità. Grazie anche alla Federazione italiana nuoto, mettiamo a disposizione dei cittadini, delle società sportive e dei giovani atleti spazi moderni, sicuri ed ecosostenibili, garantendo continuità negli allenamenti e nelle attività quotidiane e consolidando al contempo il ruolo di Riccione quale capitale d’eccellenza per le grandi manifestazioni sportive nazionali e internazionali”, dichiarano congiuntamente la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola.

“La nuova vasca e gli interventi sugli impianti sono fondamentali per garantire crescita e qualità. Per i nostri utenti sarà migliorata la continuità della proposta in termini di attività didattica e ludica ed i nostri atleti avranno maggiori spazi adeguati per allenarsi e competere, valorizzando la tradizione sportiva della città e attirando nuove manifestazioni”, sottolinea Michele Nitti, presidente della Polisportiva Comunale di Riccione.