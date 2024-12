Il Comune di Riccione, in collaborazione con Geat, ha ufficialmente avviato il Piano neve per la stagione invernale 2024/2025. Questo programma, il cui coordinamento tecnico è formato dalla Polizia locale di Riccione, da Geat e dal gruppo di volontari di protezione civile “Arcione”, rappresenta una risposta strutturata ed efficace per garantire la sicurezza e la viabilità in città in caso di neve o ghiaccio.

Per affrontare al meglio le emergenze, il Comune ha predisposto 5 spargisale, 10 spalaneve e altri mezzi speciali pronti a intervenire non appena le condizioni meteorologiche lo richiedano. Il piano è stato concepito per rispondere con tempestività alle diverse criticità che si presentano durante i mesi invernali, seguendo un ordine di priorità che consente di garantire prima di tutto la percorribilità delle strade principali, degli accessi alle scuole, agli ospedali e agli edifici pubblici più strategici. Il Piano contiene sempre anche le raccomandazioni ai cittadini su come comportarsi.