Pattinare con vista mare: a Riccione torna la pista del ghiaccio più grande d’Italia

Riccione
  • 24 novembre 2025
Pattinare sul ghiaccio è una delle attività più belle e attese del periodo natalizio. E Riccione la rende ancora più speciale, perché pattinare nella Perla verde significa farlo a pochi metri dalla spiaggia e dal mare, grazie al Lungomare Ice Park. Torna anche quest’anno, dopo l’enorme successo del suo debutto lo scorso Natale, la pista di pattinaggio più suggestiva e grande d’Italia. L’apertura ufficiale al pubblico sarà infatti sabato 29 novembre quando, dopo l’atteso spettacolo di inaugurazione alle ore 17, grandi e piccoli potranno indossare i pattini e scivolare lungo il tracciato della pista godendosi il lungomare da una prospettiva diversa e insolita.

Con i suoi 1.650 metri quadrati, la pista di pattinaggio del Lungomare Ice Park si conferma la più grande d’Italia, un tracciato suggestivo che da piazzale Roma si allunga in direzione del porto, a pochi metri dalla spiaggia e dal mare Adriatico. Un’esperienza che solo Riccione può regalare: pattinare sul ghiaccio respirando il profumo del mare d’inverno, immersi nelle luci e nei colori delle festività. A rendere l’esperienza ancora più gradevole saranno aperti, accanto alla pista, anche due chioschi dove i pattinatori potranno godersi una pausa dolce o salata.

Orari e prezzi

La pista di pattinaggio sarà aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 21, nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 24 e il 25 dicembre dalle 15 alle 24.

Il costo per un’ora di pattinaggio, con il noleggio dei pattini incluso, è di 12 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini al di sotto dei 140 centimetri di altezza. Per i più piccoli sono a disposizione i “pinguini tutor” con un costo aggiuntivo di 4 euro.

