Parcheggi a Riccione, nuovi posti auto in viale Paolieri, le tariffe per la sosta

Con il ponte del 2 giugno, che segna l’inizio anticipato della stagione estiva, Riccione si organizza per accogliere turisti e residenti con una serie di interventi mirati a migliorare la mobilità, la sicurezza e la fruizione degli spazi pubblici. Da questa sera, venerdì 30 maggio, entrano in funzione le isole pedonali nei principali viali dello shopping, per permettere passeggiate serali in tranquillità e senza traffico. Contemporaneamente, vengono attivati nuovi parcometri e si istituiscono aree di sosta a pagamento, con l’obiettivo di favorire una migliore rotazione dei posti auto e ridurre i disagi alla circolazione. Tra le novità anche un nuovo parcheggio aperto al pubblico nel fine settimana in viale paolieri lungo il porto canale.

Isole pedonali a Riccione

A partire da questa sera saranno attive le isole pedonali in viale Dante, viale San Martino, viale Gramsci e viale Tasso, per garantire passeggiate serali sicure e piacevoli. Il traffico veicolare sarà sospeso in viale San Martino e viale Gramsci dalle 18:00 alle 02:00, in viale Dante, da viale Verdi a viale Bellini, nelle stesse fasce orarie, mentre in viale Tasso, da viale Cavalcanti a viale Verdi, la chiusura sarà attiva dalle 20:00 a mezzanotte. L’amministrazione ricorda inoltre i divieti di sosta lungo le traverse del lungomare che vanno da viale San Martino a viale Cesare Battisti, validi dall’1 giugno al 15 settembre, per agevolare il deflusso e garantire maggiore sicurezza.

Attivazione aree parcometri

Dal 1° giugno al 15 settembre, il Comune di Riccione istituisce il pagamento della sosta tramite parcometri in più zone della città per migliorare la rotazione dei posti auto e la gestione del traffico. Saranno interessati i viali Fratelli Bandiera, Ugo Bassi, Francesco Baracca, viale Torino lato monte (102 posti auto) e viale Vespucci angolo viale Da Verazzano (400 posti auto). La tariffa oraria è di 0,60 euro, con un massimo giornaliero di 3,00 euro, e sono previste fasce orarie specifiche per ciascuna zona. Le attività con partita IVA possono richiedere fino a due abbonamenti stagionali a 150 euro ciascuno. Sono previste esenzioni per veicoli di enti pubblici, persone invalide e mezzi di soccorso. L’intervento mira a migliorare la rotazione dei posti auto in aree di particolare rilevanza urbanistica e traffico.

Nuovo parcheggio in viale Paolieri, aperto al pubblico nel fine settimana