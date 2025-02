“Ogni giorno è un’opportunità per crescere”: il Manuale dell’Atleta di Emanuela Donati

Il titolo di per se è già indicativo: “Manuale dell’Atleta: se vuoi puoi, ma se vuoi fortemente puoi molto!”. Poi l’autrice, Emanuela Donati, la sportiva romana, riccionese d’adozione, che ha dedicato la prima parte della sua vita all’agonismo di alto livello, e la seconda alla formazione, alla ricerca, allo studio. In questi ultimi anni Emanuela ha alternato la sua attività di trainer a 360 gradi all’approfondimento scientifico, la teoria applicata alla pratica, la passione che si è trasformata in analisi. E così, come dice Emanuela Donati, si è avverato un sogno, il Manuale dell’Atleta pubblicato su Amazon. Un vero e proprio vademecum che può accompagnare il lavoro del professionista così come la semplice passione dell’amatore. Il motto è: miglioriamoci, alziamo l’asticella progressivamente, per capire che ogni gradino raggiunto diventa una conquista personale ed il viaggio è ancora più affascinante del risultato finale. “Questo momento rappresenta non solo il culmine di mesi di lavoro e dedizione, ma anche la realizzazione di una passione che arde in me da sempre – dice Emanuela - la mia missione è chiara: sostenere e guidare gli atleti, ma anche chiunque desideri prendersi cura di sé stesso. Credo fermamente che ogni persona abbia il potere di riprogrammare la propria vita e le proprie abitudini. Ogni allenamento, ogni sacrificio, ogni piccolo passo verso il miglioramento personale è una celebrazione della vita stessa. È un viaggio che non dovrebbe essere affrontato da soli, e io sono qui per essere la compagna di questo cammino, per motivare e ispirare. A tutti coloro che leggeranno il mio manuale: non smettete mai di credere in voi stessi. Ogni giorno è un’opportunità per crescere, per migliorare e per vivere una vita piena di significato. Siate fieri del vostro viaggio e ricordate che il vero successo risiede nella felicità e nella soddisfazione che trovate lungo il cammino”. Il libro ha 363 pagine e costa 19,40 euro (acquistabile su Amazon).