Notte Rosa 2026 a Riccione con J-Ax, Ditonellapiaga, Samurai Jay ed Eddie Brock

Si accendono già i riflettori sulla Notte Rosa di Riccione: il 19 giugno si alza il volume con un grande evento che anticipa l’atmosfera calda dell’estate. Radio ufficiale della serata sarà RTL 102.5, la più ascoltata d’Italia, pronta a trasformare la città in un palcoscenico esplosivo tra musica, spettacolo e intrattenimento live.

Sul palco di piazzale Roma saliranno alcuni dei nomi più amati della scena italiana, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo: J-Ax, icona del rap e autore di successi trasversali, Ditonellapiaga, tra le voci più originali del pop italiano e con uno stile raffinato e contemporaneo, Samurai Jay, tra gli artisti più ascoltati grazie a un sound urban capace di conquistare la vetta delle classifiche di ascolto ed Eddie Brock, tra i nomi emergenti più interessanti del momento.

Uno show pensato per un pubblico ampio, che riflette le diverse anime della scena musicale italiana e restituisce il ritmo e l’energia delle grandi piazze, per una Notte Rosa all’insegna della musica e dello spettacolo.