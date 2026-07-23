Noemi in concerto a Riccione, nuova data il 28 agosto: “Non vedo l’ora di tornare sul palco”

È stata ufficializzata la nuova data per l’attesissimo concerto di Noemi a Riccione, inserito all’interno del cartellone di “Riccione Music City”. La tappa del “Live Noemi 2026”, inizialmente prevista per sabato 8 agosto, si terrà venerdì 28 agosto 2026 in piazzale Roma, alle ore 21:00, confermandosi un grande appuntamento a ingresso gratuito.

Lo slittamento della data si è reso necessario a seguito dell’incidente che ha visto protagonista la cantautrice lo scorso 19 luglio durante l’esibizione dal vivo a San Salvo Marina e che ha costretto l’artista a un periodo di riposo di quattro settimane prescritto dai medici, determinando la riprogrammazione di parte del tour a partire dal 16 agosto. “Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene e non vedo l’ora di tornare sul palco”, ha dichiarato Noemi sui suoi canali ufficiali per rassicurare il pubblico e confermare la ripartenza della stagione live.