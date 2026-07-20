Noemi cade dal palco: salta il concerto di Riccione

Riccione
  • 20 luglio 2026
Noemi dopo la caduta dal palco avvenuta durante il live di San Salvo Marina
Noemi dopo la caduta dal palco avvenuta durante il live di San Salvo Marina

Salta il concerto gratuito di Noemi previsto sabato 8 agosto in piazzale Roma per Riccione Music City. La cantante dovrà osservare quattro settimane di riposo dopo la caduta dal palco avvenuta durante il live di San Salvo Marina, in provincia di Chieti.

Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti, è scivolata mentre si avvicinava al pubblico, subito dopo aver cantato “Briciole”. Soccorsa dal 118, è stata trasferita all’ospedale di Vasto per gli accertamenti.

«Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore», ha raccontato sui social. Poi il dispiacere per lo stop: «I medici mi hanno chiesto quattro settimane di riposo. Non vedo l’ora di tornare sul palco».

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