Neve a Riccione, in azione i mezzi spargisale. Lo spettacolo della spiaggia imbiancata

In vista delle nevicate e del forte calo delle temperature previsti dall’allerta meteo, il Comune di Riccione ha attivato il piano di sicurezza per la viabilità. Dalle prime ore di questa mattina, quattro mezzi spargisale di Geat sono al lavoro per mettere in sicurezza le strade e prevenire la formazione di ghiaccio. Gli interventi si concentrano prioritariamente sulla Statale 16, sui viali in pendenza, sui cavalcavia, sulle rotatorie e nelle zone più sensibili della città, con particolare attenzione agli accessi dell’ospedale “Ceccarini” e di “Casa Serena”.

Se la neve dovesse continuare a cadere, i mezzi proseguiranno le operazioni anche nel pomeriggio. Considerato che l’allerta meteo è stata estesa fino alla mezzanotte dell’8 gennaio, la situazione rimarrà sotto costante controllo per garantire, se necessario, interventi continuativi.

Si invitano i cittadini alla massima prudenza negli spostamenti e si ricorda l’obbligo di utilizzare pneumatici invernali o catene da neve.