Neve a Riccione, annullata la festa della Befana. Domani scuole aperte

L’amministrazione comunale comunica che, a causa delle abbondanti e persistenti nevicate che stanno interessando il territorio cittadino, si è deciso di annullare l’evento della Befana previsto per oggi, martedì 6 gennaio. La decisione - spiega l’amministrazione in una nota - è stata assunta alla luce delle attuali condizioni meteorologiche e delle criticità connesse alla viabilità e alla sicurezza, che non consentirebbero una partecipazione serena e adeguata da parte di bambini e famiglie, cui l’iniziativa è tradizionalmente dedicata. L’evento non è cancellato, ma verrà riprogrammato a una nuova data, che sarà comunicata quanto prima, sempre in collaborazione con il comitato di Riccione Paese e con tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione. L’intento condiviso resta quello di restituire alla comunità un momento di festa e di incontro, non appena le condizioni lo permetteranno.

Domani, mercoledì 7 gennaio - informa il Comune - le scuole sul territorio saranno regolarmente aperte