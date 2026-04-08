”Nella spiaggia di Riccione non ci sono microplastiche”: l’analisi degli studenti del “Marconi” di Forlì

La sindaca di Riccione Daniela Angelini ha ricevuto in municipio, nei giorni scorsi, una delegazione di studenti di una classe terza dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” di Forlì. L’incontro ha segnato la conclusione dei progetti POC-Orientamento e Piano Estate 2025 finanziati dalla Comunità Europea per potenziare l’inclusione, la socialità, l’orientamento e le competenze tecnico-scientifiche dei ragazzi. Il percorso ha coinvolto complessivamente 33 studenti dell’istituto forlivese, impegnati in un’attività di ricerca applicata al territorio.