”Nella spiaggia di Riccione non ci sono microplastiche”: l’analisi degli studenti del “Marconi” di Forlì

La sindaca di Riccione Daniela Angelini ha ricevuto in municipio, nei giorni scorsi, una delegazione di studenti di una classe terza dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” di Forlì . L’incontro ha segnato la conclusione dei progetti POC-Orientamento e Piano Estate 2025 finanziati dalla Comunità Europea per potenziare l’inclusione, la socialità, l’orientamento e le competenze tecnico-scientifiche dei ragazzi. Il percorso ha coinvolto complessivamente 33 studenti dell’istituto forlivese, impegnati in un’attività di ricerca applicata al territorio.

Dopo due uscite sul campo, dedicate al campionamento della sabbia direttamente sul bagnasciuga della spiaggia di Riccione, l’attività si è spostata nei laboratori chimici della scuola per la fase analitica. La visita in municipio dalla sindaca ha rappresentato la fase conclusiva di un ciclo di studi che ha permesso ai ragazzi di sviluppare soft skill fondamentali come il lavoro di squadra, il problem solving e la gestione del tempo, mettendole al servizio della tutela ambientale.

Le analisi, condotte con rigore scientifico, hanno previsto l’utilizzo di soluzioni saline sature per favorire la separazione e il galleggiamento dei materiali. Attraverso l’impiego di strumentazioni specifiche, tra cui sistemi di filtrazione sottovuoto composti da beuta codata, gli studenti hanno isolato i campioni su apposite piastre di vetro e filtri. Ogni fase del prelievo e dell’analisi è stata eseguita manualmente con strumenti adeguati a garantire l’integrità dei dati ed evitare contaminazioni esterne.

I risultati sono stati estremamente positivi. Dalle osservazioni microscopiche finali è emerso che i campioni di sabbia non presentano tracce di microplastiche, ma contengono esclusivamente fibre naturali di cotone. Questo esito, pur avendo finalità didattiche, conferma la qualità ambientale del litorale e rafforza il messaggio sull’importanza di ridurre l’uso della plastica per proteggere l’ecosistema marino.

“È stato un piacere accogliere questi ragazzi e constatare con quanta dedizione abbiano applicato le loro competenze scientifiche allo studio del nostro ecosistema - ha commentato la sindaca Daniela Angelini -. Questo progetto dimostra come la scuola possa uscire dalle aule per dialogare con il territorio, trasformando l’apprendimento in cittadinanza attiva. Proseguiremo con ancora più forza nelle politiche di sensibilizzazione ambientale e tutela del nostro mare e, con il nuovo anno scolastico, sarà un piacere ritrovarci con studenti e insegnanti in iniziative come questa di ricerca e valorizzazione del territorio’.

Dopo la visita in municipio i ragazzi e i loro insegnanti hanno proseguito la loro mattinata a Riccione con una visita al museo del territorio “ Luigi Ghirotti”.