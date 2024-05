Nel gruppo di italiani bloccati dalla guerra civile a Socotra, nello Yemen, anche una turista di Riccione: domenica il rientro in aereo

Verso il lieto fine la brutta avventura in Yemen. Dovrebbero rientrare con un volo in partenza domenica 5 maggio i turisti italiani bloccati da una settimana sull’isola di Socotra. L’aereo che andrà a prenderli partirà alle 5.30 del mattino da Abu Dhabi per poi ripartire da Socotra con gli italiani a bordo alle 8.30 locali. Dopo la mediazione della Farnesina i circa 30 connazionali, provenienti da tutta Italia, potranno fare ritorno a casa dopo essere rimasti nel Paese a causa della cancellazione del loro volo di rientro.

Anche una riccionese

C’è anche una romagnola nel gruppo di turisti italiani bloccati sull’isola di Socotra, nello Yemen. A confermare la presenza di una cittadina di Riccione è l’onorevole Beatriz Colombo di Fratelli d’Italia che in una nota spiega che «il Governo Italiano, attraverso la Farnesina, ha attivato immediatamente tutte le procedure di assistenza necessarie. La situazione è stata monitorata con la massima attenzione sin dalla diffusione della notizia che un gruppo di 31 italiani si trovasse bloccato sull’isola, a seguito delle difficoltà di rientro causate dalla guerra civile in corso - prosegue -. Il gruppo era giunto a Socotra tramite l’unico volo settimanale proveniente da Abu Dhabi. Il Ministero degli Esteri, tramite il sito Viaggiare Sicuri, ha ribadito l’avviso di non recarsi nell’area data l’attuale situazione di instabilità e ha informato che l’ambasciata d’Italia a Sana’a ha temporaneamente sospeso le proprie attività. La Farnesina, insieme all’Unità di Crisi, è in costante contatto con i cittadini italiani e i loro familiari in Italia dal giorno precedente, lavorando incessantemente per garantire il loro ritorno in sicurezza. Inoltre, l’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi sta collaborando con la compagnia aerea per facilitare la ripresa dei voli, prevista per il 5 maggio. Ho personalmente contattato la famiglia della cittadina di Riccione per offrire rassicurazioni sull’impegno della Farnesina. Posso confermare che tutti i membri del gruppo si trovano in buone condizioni di salute e sono assistiti con la massima cura. Il Governo Italiano rimane impegnato a fornire ogni supporto necessario fino al completo rientro dei nostri connazionali». Nella tarda mattinata di oggi è poi arrivata una svolta positiva.