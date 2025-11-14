Natale e Capodanno a Riccione, un trenino per collegare alberghi e cuore della città

L’Amministrazione comunale di Riccione risponde con un’azione concreta alle esigenze di mobilità turistica per le festività di Natale e Capodanno 2025/2026. A seguito anche della richiesta avanzata da Federalberghi Riccione, il Comune ha istituito un servizio di trasporto dedicato che, utilizzando un trenino gommato, collegherà le principali aree alberghiere con il centro città

Il servizio si configura come una soluzione efficace per superare le attuali limitazioni dovute ai lavori in corso e, in particolare, la situazione del ponte sul Marano, attualmente non praticabile per i mezzi pesanti come gli autobus e che dovrà essere demolito e ricostruito subito dopo le festività natalizie.

“Garantire l’accessibilità e la piena fruibilità della città, nonostante le sfide infrastrutturali come quella del ponte sul Marano, è una nostra priorità - dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Mobilità Simone Imola -.

“Siamo molto soddisfatti della risposta dell’amministrazione comunale alle nostre. - dichiara il presidente di Federalberghi Riccione Claudio Montanari -. Un servizio che durante i weekend di dicembre e le festività natalizie permetterà ai turisti di spostarsi sul simbolo del trasporto vacanziero veloce e folkloristico.