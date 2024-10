Natale a Riccione: un mese di eventi, la stella è Enrico Ruggeri

Tanti eventi, con musica, spettacoli, attrazioni uniche, e il fulcro in un’arena nel cuore della città: è il Natale di Riccione, in cui l’elemento centrale sarà l’acqua: da qui il nome del grande palcoscenico a cielo aperto in piazzale Ceccarini, Arena H2O per i due mesi di Riccione Christmas Sea – Un Natale dal mare. Il calendario di eventi «cerca di coniugare turismo e tradizione – dice la sindaca Daniela Angelini -, di offrire un intrattenimento che rispecchi la città e la comunità». Ospiti d’eccezione: Enrico Ruggeri, Chiara Francini e Luca Bizzarri. Tra gli eventi principali ci saranno i concerti e la grande festa di piazza la notte di Capodanno, animata dalla Discoteca Romantica che celebrerà la storia musicale di Aquafan. Villa Mussolini, inoltre, ospiterà una prestigiosa mostra fotografica con opere di André Kertész e Jacques Henri Lartigue.