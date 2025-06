Nasce il Club Family Hotel Village Riccione: il 14 giugno l’inaugurazione di 92 camere e 15 suite

Nasce il Club Family Hotel Village Riccione. La più importante catena alberghiera italiana dedicata alle famiglie con bambini, sabato 14 giugno inaugurerà la nuova struttura ricettiva, ricavata dall’ex Hotel Le Conchiglie, che diventa una delle più importanti realtà turistiche della riviera È un progetto ambizioso, centrato sull’idea di realizzare un grande albergo affacciato sull’Adriatico. Dalla radicale ristrutturazione sono state ricavate 92 camere nel corpo centrale e 15 suite, delle quali 9 con giardino privato al pian terreno, dove in precedenza c’erano delle attività commerciali.

Andrea Falzaresi, presidente di Club Family Hotel, pensa in grande: “Io ed il mio staff crediamo molto in questo progetto e per l’estate 2025 offriremo alle famiglie un’altra grande opportunità di vacanza, in un luogo magico, dove trascorre dei momenti indimenticabili, con la formula all inclusive e tanto calore”.

Falzaresi preannuncia una grande estate: “Abbiamo tantissime richieste di informazioni e di prenotazioni, da tutte le province italiane e anche dall’estero. È un buon momento, siamo contenti e fiduciosi di come stiamo lavorando, perchè le famiglie che ci scelgono sono sempre di più e questo è di buon auspicio”.

L’inaugurazione di sabato 14 giugno si terrà alle 18 e vi parteciperanno molti vip, personalità, imprenditori, l’assessore regionale al turismo dell’Emilia-Romagna Roberta Frisoni, parlamentari, eurodeputati, il presidente della provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad, e l’amministrazione di Riccione con in testa il sindaco Daniela Angelini.