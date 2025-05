La linea 11 del trasporto pubblico non è sospesa, ma ha subito una deviazione per continuare a collegare Riccione con Rimini, garantendo così la continuità del servizio. Gli autobus provenienti da nord vengono deviati su viale Angeloni, proseguono lungo i viali Aosta e Portofino, per poi rientrare su viale D’Annunzio attraversando i viali Emilia e Verdi in direzione sud. I mezzi provenienti da sud seguono invece il percorso inverso.