“Molla tutto e diventa romagnolo”: il concorso della piadina che fa vincere un’estate gratis a Riccione con appartamento e ombrellone pagati

Chi non ha sognato almeno una volta di scappare dallo stress quotidiano per ricercare una vita meno incalzante e ansiogena? Dall’1 ottobre fino al 28 febbraio 2027, un concorso a premi dal nome, “Molla tutto e diventa romagnolo”, renderà possibile sperimentare per tre mesi uno stile di vita sempre più ambito.

L’iniziativa, frutto dell’intuizione di Riccione Piadina, un’azienda che in Romagna produce da oltre 30 anni piadina romagnola e non solo, mette in palio un montepremi di 21.500 euro e consentirà al fortunato vincitore di avere a sua disposizione un appartamento a Riccione per gli interi mesi di giugno, luglio e agosto 2027, oltre a 3.000 euro di buoni spesa, un ombrellone con due lettini per tutta la stagione estiva e una serie di benefit per accedere alle attrazioni turistiche più apprezzate e frequentate della zona. In pratica, potrà vivere da vero romagnolo l’esperienza della riviera.

Per partecipare si deve acquistare una confezione e registrare lo scontrino online sul sito concorso.riccionepiadina.com.