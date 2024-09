“Matti per il calcio”: a Riccione il torneo dei centri di salute mentale VIDEO

Dalle Paralimpiadi di Parigi, appena concluse, ci viene una grande lezione: quella dell’autoironia. I protagonisti sono loro, migliaia di atleti ed atlete che vengono da tutto il mondo con il loro pieno di umanità e di allegria. Eh sì, perché la prima sfida è la vita. Potremmo chiamarli sportivi per caso, e pensiamo alle battute e al sorriso sornione di Rigivan Ganeshamoorthy, ma anche “Matti per il calcio”, dove l’autoironia l’hanno inventata loro, persone con disagio mentale, con medici e familiari.

Spesso si è discusso anche nell’Uisp sul valore e sulla natura di questo nome, “Matti per il calcio”, che sin dagli anni ‘90 ha riunito sotto lo stesso tetto esperienze diverse che sono nate sul territorio.

Dal 26 settembre

La notizia è che si torna in campo, una sorta di staffetta simbolica tra Paralimpiadi e questa Rassegna nazionale dei Centri e Dipartimenti di salute mentale giunta quest’anno alla XVI edizione: “Matti per il calcio” che si svolgerà a Riccione dal 26 al 28 settembre. Calcio d’inizio alle 16 di giovedì 26 settembre allo stadio comunale di Riccione, dove verranno tracciati due campi a sette. Sono attese oltre dieci squadre con giocatori e giocatrici che arriveranno dalle Asl di tutta Italia, composte da persone con disagio mentale, medici, infermieri, operatori sportivi e familiari. E sì perchè quì, insieme ad autoironia, l’altra parola chiave della manifestazione è “insieme”, fianco a fianco, persone con e senza disabilità.

Quest’anno, tra le altre, ci saranno alcune squadre dalla presenza consolidata nel corso degli anni, come Pionta e Arkadia-Asd Piazza Coralli di Arezzo, Va’ Pensiero di Parma, Tempesta Asl Torino 3, Percorsi Odv Pescara, tanto per citarne alcuni. Ma ci saranno anche squadre al loro esordio, come Pescara 3 Abruzzo Molise ed anche i vincitori della passata edizione, Asd Terzo tempo Red Piemonte. Scenderà in campo anche Insieme per Sport Genova, che lo scorso anno partecipò in studio alla Domenica Spo

Circa 30 partite

Si svolgeranno complessivamente circa 30 partite di calcio a 7, una dietro l’altra, nell’arco di tre giorni.

Le partite inizieranno giovedì 26 settembre alle 16, venerdì 27 settembre tutte le squadre scenderanno in campo non stop, dalla mattina alla sera. Nella mattinata di sabato 28 settembre si terranno le partite finali e le premiazioni. È in corso di realizzazione il calendario definitivo degli incontri.