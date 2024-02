Martina Colombari operata d’urgenza a Riccione: “Sono stata coccolata e salvata” VIDEO

“Grazie a tutti, siete stati splendidi”. Così in un post sui social Martina Colombari, operata d’urgenza a Riccione all’ospedale Ceccarini. “Oggi per fortuna mi dimettono dopo che sono stata operata all’addome, un intervento d’urgenza, un patatrac in peritonite. Grazie a tutti, medici, oss e infermieri, tutto lo staff del dottor Lucchi all’ospedale Ceccarini. Ero in peritonite, ma sono stata coccolata e salvata”. A Colombari sono arrivati gli auguri della sindaca Daniela Angelini: “Forza Martina, Riccione ti vuole bene”.