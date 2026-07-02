Maltempo e vento forte a Riccione, danni alle auto parcheggiate

Maltempo a Riccione, le prime avvisaglie hanno colpito il territorio comunale nella serata di ieri, mercoledì 1 luglio, richiedendo un massiccio dispiegamento di forze da parte della Polizia locale e dei Vigili del fuoco.

I primi disagi significativi si sono registrati a partire dalle 20 anche se già nella mattinata di ieri un ramo di pino si era spezzato rovinando su un’auto e un furgone in sosta in viale Boccaccio. In viale Massaua l’intervento tempestivo degli operatori ha permesso la messa in sicurezza di un’area verde a seguito del cedimento di un albero e della conseguente rottura della rete pubblica di delimitazione; la circolazione stradale è stata ripristinata in tarda serata dopo la rimozione dei rami. Situazione analoga in viale Borgonovo, dove un intero albero è stato sradicato dalla furia del vento, costringendo le pattuglie a transennare la zona per garantire l’incolumità dei passanti.

Intorno alle 21:30, la Polizia locale ha prestato ausilio ai Vigili del fuoco in viale Milano per la presenza di una lamiera pericolante. Successivamente, le squadre si sono spostate nel vicino viale Latini per liberare un’autovettura rimasta danneggiata dai detriti volati via a causa delle forti raffiche. Ulteriori interventi di messa in sicurezza tramite il posizionamento di transenne temporanee si sono resi necessari all’intersezione tra viale Sardegna e viale Caprera, mentre in viale Lamarmora l’intervento congiunto con i Vigili del fuoco ha consentito il taglio di un grosso ramo pericolante che minacciava un’abitazione privata.