Maltempo a Riccione, notte di veglia per il nido di tartaruga

Durante la notte tra sabato e domenica, lo staff della Fondazione Cetacea insieme ai volontari ha mantenuto la sorveglianza del nido di tartaruga marina depositato il 24 giugno scorso sulla spiaggia libera di Riccione, tra i bagni 132 e 134, nonostante le condizioni meteorologiche proibitive.

Nei giorni precedenti erano già stati completati tutti i preparativi per la possibile schiusa imminente, ma il maltempo ha reso necessario adottare ulteriori misure per proteggere l’area del nido dalle intemperie. Durante la notte critica, dopo aver messo in sicurezza il nido, il team si è rifugiato nella tenda della Protezione Civile allestita nelle vicinanze dell’area recintata. Questo riparo di fortuna ha offerto protezione durante il violento nubifragio che si è protratto fino alle prime ore del mattino, permettendo a tutti di rimanere al sicuro, seppur completamente bagnati.

All’alba, constatando che il nido era stato allagato dalle acque di risalita, si è proceduto con un controllo accurato che ha fortunatamente rassicurato il team, consentendo di proseguire il monitoraggio nella speranza di un esito positivo anche per questo nido riccionese.

Un sentito ringraziamento, da parte di Fondazione Cetacea, va a tutti coloro che da oltre due mesi si dedicano instancabilmente alla custodia del nido, affrontando anche condizioni meteorologiche estreme come quelle del weekend appena trascorso: senza il loro prezioso contributo questo importante traguardo non sarebbe stato possibile.