Lo fa aggredire da un cane per farsi consegnare portafogli e cellulare: 19enne arrestato a Riccione

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 19enne nordafricano, poiché indiziato di aver costretto, unitamente ad altri ragazzi non identificati, un 30enne straniero a seguirli in spiaggia e, dopo averlo malmenato e fatto aggredire da un cane al loro seguito, di essersi fatto consegnare il portafogli ed il telefono cellulare. Lo straniero, individuato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima, veniva rintracciato e bloccato presso la Stazione Ferroviaria di Riccione. Dichiarato in stato di fermo di indiziato di delitto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, veniva associato presso la Casa Circondariale di Rimini, in attesa del giudizio di convalida;