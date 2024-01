Linus dà del “fesso” a Cecchetto, il figlio Jody lo difende, “un’uscita infelice”

“Malissimo RaiUno ieri sera, evidentemente c’era qualcosa di pochissimo interessante”. Poi la stoccata: “Quanto è fesso quello”. Le parole sono del direttore di Radio Deejay Linus, il bersaglio è Claudio Cecchetto. Linus le ha pronunciate in diretta radio il giorno dopo la messa in onda di People from Cecchetto, lo speciale che RaiUno ha dedicato al talent scout.

Gli ha risposto con un post dai toni pacati ma molto severi nei contenuti il figlio di Cecchetto, Jody, volto noto di tivù e mondo dei social network. “Da figlio ci sono rimasto male - ha poi spiegato -. Non so e non conosco le cose che sono successe tra lui e mio padre, ma quella di Linus mi è sembrata un’uscita infelice e da figlio lo volevo dire”. La risposta di Linus non si è fatta attendere: “Sei un bravo ragazzo, e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto”, ha scritto senza aggiungere altro. Nel frattempo sulle pagine social di Riccione dilaga lo scontro politico tra tifosi di Linus e tifosi di Cecchetto.