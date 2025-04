Le storiche scritte “Riccione” tornano restaurate nei luoghi simbolo dello sport

Dopo il recente lancio della campagna “Viva Riccione”, la città compie un altro passo nel percorso di valorizzazione della propria identità. Le iconiche scritte con il nome “Riccione”, che per anni hanno accolto nella zona mare cittadini e turisti diventando simboli affettivi e oggetto di migliaia e migliaia di foto, sono state restaurate e trovano oggi nuova vita all’ingresso di tre luoghi simbolo dello sport cittadino: la Piscina comunale (Stadio del Nuoto), lo Stadio comunale Italo Nicoletti e il Playhall, il palazzetto dello sport.

L’intervento di restauro ha permesso di recuperare l’estetica originale di queste installazioni, rendendole però più resistenti e durevoli, con l’obiettivo di conservarne il valore affettivo e urbano. Ricollocarle in spazi vissuti ogni giorno da atleti, famiglie e appassionati rappresenta non solo un omaggio alla memoria collettiva, ma anche un modo per rinnovare l’accoglienza in luoghi centrali per la vita della comunità.