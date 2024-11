In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Riccione propone un ricco calendario di iniziative di sensibilizzazione e riflessione : dal progetto della commissione Pari opportunità del Comune di Riccione per il 25 novembre “Le donne non si toccano neanche con una margherita” con la proiezione del film “Io e il secco” all’inaugurazione della mostra fotografica “I am a woman. No more no less” a Villa Franceschi che punta l’obiettivo sulle storie di riscatto delle donne palestinesi con disabilità.

Il progetto “Le donne non si toccano neanche con una margherita” con il suo messaggio potente entrerà anche nella case dei riccionesi. Nella giornata di lunedì 25 novembre, le pizzerie di Riccione consegneranno le pizze da asporto in cartoni personalizzati dalla giovanissima fumettista Alessia Barilari. Un modo semplice, ma efficace, che utilizza un oggetto di uso comune per raggiungere più persone possibili, di ogni età, con un messaggio di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Ma anche un gesto di vicinanza e solidarietà che vuole raggiungere anche quelle donne che, in silenzio fra le quattro mura domestiche, vivono il loro dramma. I messaggi di sensibilizzazione verranno veicolati anche attraverso la proiezione nella giornata del 25 novembre sul ledwall di viale Ceccarini e del Palazzo del Turismo.

Al termine della proiezione seguirà un dibattito incentrato sul tema della violenza assistita e sull’importanza di lavorare in sinergia con famiglie, scuola e istituzioni, al fine di accompagnare i giovani nella loro crescita emotivo-affettiva. Al dibattito, moderato dalla psicoterapeuta Katia Bigini, parteciperanno la psicoterapeuta Rita Arianna Belpassi e i rappresentanti dell’associazione Arci Romagna Cesena-Rimini , dell’associazione Arcobaleno , del centro antiviolenza Chiama ChiAma e di Mondo Donna . Al termine della serata Banca Crédit Agricole donerà al pubblico presente i libri dell’autrice Rita Arianna Belpassi: “Contro la violenza. Da leggere a scuola o con mamma e papà” e “L’Amore Conta. Storie per genitori, insegnanti e i loro bambini”. L’obiettivo è quello di fornire un piccolo aiuto agli adulti per poter parlare anche in famiglia con i propri figli, di emozioni, relazioni, affettività, bullismo, razzismo e violenza di genere.

Un messaggio semplice, ma potente, quello che la commissione Pari opportunità del Comune di Riccione ha deciso di lanciare quest’anno in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con il progetto “Le donne non si toccano neanche con una margherita”. Parole semplici che sembrano racchiudere l’urlo, che a volte fa rumore ma spesso è soffocato o taciuto, delle tante vittime di violenza in tutto il mondo.

La presidente della commissione Pari opportunità Eleonora Ruggeri: “Ogni contributo, sia grande che piccolo, in questa giornata è ben accetto, in quanto sinonimo di attenzione verso coloro che si trovano a subire una qualsiasi forma di violenza, fisica o psicologica e che per questo necessitano di tutto il nostro aiuto e vicinanza. Chiaramente non basta, ma serve a mantenere alta l’attenzione su un tema sempre più all’ordine del giorno. Le associazioni preposte e le forze dell’ordine svolgono per prime e al meglio quello che compete loro per dare un aiuto fattivo alle vittime e noi della Commissione abbiamo il compito di provare a responsabilizzare la collettività attraverso iniziative alla portata di tutti, tanto simboliche quanto pratiche.”

L’assessora alle Pari opportunità Marina Zoffoli: “In questa giornata, e con queste numerose iniziative, il Comune di Riccione vuole ricordare le tante violenze, dirette e indirette, contro le donne in tutto il mondo. Ma l’attenzione su questo allarmante fenomeno deve rimanere alta tutto l’anno. Deve essere un dovere delle amministrazioni locali e di ciascuno di noi mettere in campo ogni azione possibile per eliminare la violenza sulle donne, a partire da iniziative di educazione affettiva per le nuove generazioni”.

Sabato 23 novembre alle 18:30 a Villa Franceschi l’appuntamento è con l’inaugurazione della mostra fotografica “I am a woman. No more no less” a cura dell’associazione no profit EducAid - Inclusive Education and Social Innovation for International Cooperation. La mostra, che resterà aperta fino al 6 gennaio, è formata da venti scatti fotografici che raccontano storie di donne palestinesi con disabilità realizzati da Andrea e Magda photographers. La mostra resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13; sabato e domenica dalle 10 alle 20 (chiuso il 25 dicembre il 1 gennaio).

La vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa: “Siamo orgogliosi di ospitare a Villa Franceschi questa mostra così significativa. Questa esposizione è un’occasione preziosa per riflettere sui diritti delle persone con disabilità e sul loro percorso di autonomia e autodeterminazione e celebrare il coraggio di queste donne nel superare barriere e pregiudizi. Ogni passo verso l’inclusione e il rispetto dei diritti di tutti è un passo verso una società più giusta”.

Domenica 24 novembre alle 16:30 presso l’Hotel Morri (viale D’Annunzio, 42) si svolgerà l’incontro pubblico “Amore, io ti salverò” a cura del Gruppo terziario Donna Rimini in collaborazione con l’associazione culturale Oltre le Masche. Le iniziative si concludono sabato 30 novembre alle 16 al Palazzo del Turismo in piazzale Ceccarini con il convegno “Denuncio...e poi?” a cura dell’associazione Rimini Coraggiosa. Tutte le iniziative sono a ingresso libero.

Lunedì 25 novembre alle 9:30 davanti alla Farmacia comunale n. 3 in viale Dante, si svolgerà la cerimonia inaugurale per l’installazione di una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e in memoria delle tante vittime di femminicidio. L’iniziativa, promossa da Aspes Pesaro, rientra nel progetto “Farmacie comunali dalla parte delle donne”.