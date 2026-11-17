Il 12 giugno 2027 aprirà il nuovo Club del Sole World Riccione, il progetto che ridisegna il comparto turistico a sud della città con tre resort, due dei quali a cinque stelle. Il cantiere è a metà percorso e la fine lavori è fissata al 27 maggio, poi due settimane di rodaggio prima dell’arrivo degli ospiti.

Accanto al Romagna Family Resort nasceranno il Riviera Family Resort, rivolto soprattutto a famiglie, sport e intrattenimento, e il Laguna Boutique Resort, più orientato a benessere e relax. Nel complesso sono previsti 18mila metri quadrati di parchi acquatici, quasi 7mila di spiaggia e oltre 250 addetti.

Il cuore della trasformazione è l’ex colonia Mater Dei, già demolita. Nei lotti 2 e 3 saranno messi a dimora 2.027 alberi e circa 12mila arbusti, mentre il progetto rinuncia a circa 20mila metri cubi di volume. «Non ci interessa costruire tanto, ci interessa costruire bene», ha spiegato l’architetto Marco Giorgieri.

Niente auto all’interno dei villaggi, superfici permeabili, percorsi in legno, recupero delle acque piovane e fotovoltaico per oltre 1,4 megawatt. Un percorso pedonale collegherà la piazza interna al mare attraversando circa 200 metri di parco acquatico. Per la sindaca Daniela Angelini il progetto si lega alla riqualificazione del Lungomare del Sole e alla trasformazione complessiva della zona sud. L’apertura segnerà il debutto di due resort a cinque stelle.