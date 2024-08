La spiaggia, i turisti, il liscio e la piadina: Riccione protagonista a “UnoMattina estate” su Raiuno - Gallery

La celebre trasmissione di Raiuno, UnoMattina Estate, ieri ha portato il fascino della Perla Verde dell’Adriatico direttamente nelle case degli italiani, con una diretta emozionante dalla splendida spiaggia dell’Abissinia di Riccione. Un viaggio indimenticabile tra tradizioni, storie e sapori autentici, che ha fatto brillare ancor di più la bellezza e l’unicità di questa rinomata località balneare.

Benvenuti a Riccione

La giornata è stata inaugurata dal giornalista Massimo Tosi, grande conoscitore della città, che ha aperto la diretta dal suggestivo porto canale di Riccione, offrendo agli spettatori una finestra sulla Perla Verde intrisa di atmosfera e fascino.

Gli ambasciatori di Riccione nel mondo

Dalla Spiaggia 51 gestita dalla famiglia di Maurizio Prioli, in piazzale San Martino, UnoMattina Estate ha raccontato la storia toccante di Rosa e Riccardo Scheda ed Emilia e Massimo Scheda, coppie fedeli a Riccione da decenni, premiate come “Ambasciatori di Riccione nel mondo” per il loro amore incondizionato verso la città.

L’assessore al Turismo, Mattia Guidi, ha consegnato loro in diretta nazionale il prezioso attestato, simbolo del cuore pulsante di Riccione. Ma le sorprese non sono finite qui: anche Massimo Tosi è stato insignito del titolo di “Ambasciatore di Riccione”, un riconoscimento al suo legame profondo e duraturo con la città, che risale al 1986.

In quel periodo, Tosi ha assistito alla nascita della collina delle discoteche e della Riccione del divertimento, diventando testimonial e ambasciatore di quel magico connubio di tendenze e festa. Anche il programma UnoMattina Estate è stato omaggiato con lo stesso titolo, a suggellare un legame speciale con questa terra.

La piadina è la nostra regina

Nel cuore del bar Nettuno, gestito dalla famiglia di Matteo Ceccarini in piazzale San Martino, Massimo Tosi si è cimentato con entusiasmo nell’arte della piadina romagnola, trasformandosi in “azdora” per un giorno. Sotto la guida esperta di Gloria Semprini e delle maestre Maria Rosa e Anna del Consorzio Costa Hotels - Food In Tour (presieduto da Bruno Bernabei), Tosi ha appreso i segreti della tradizione culinaria romagnola, seguendo le direttive del Consorzio di Tutela e Promozione della Piadina Romagnola Igp (presieduto da Alfio Biagini). Un omaggio gustoso a uno dei simboli più autentici della Romagna.

A lezione di liscio

La mattinata si è conclusa in grande stile sulla Spiaggia 51, dove Massimo Tosi, con il coinvolgimento dei tanti bagnanti presenti, si è immerso nelle melodie del folk di Romagna, imparando i passi del liscio romagnolo dalla Regina del Liscio, Roberta Cappelletti. Accompagnato dai virtuosi musicisti Ezio Tozzi, Antonio Cucchi e Gianni Valmori, e dai ballerini Simone Clementi e Alessia Selva Casadei, Tosi ha danzato al ritmo delle tradizioni che rendono unica questa terra. Roberta Cappelletti con il suo entusiasmo e il suo talento ha conquistato UnoMattina Estate che ha raddoppiato i tempi previsti per il collegamento, dando spazio alle note di Romagna Mia e Romagna e Sangiovese, oltre ad altri inni simboli di questa terra.

“Questa speciale edizione di UnoMattina Estate – ha dichiarato l’assessore al Turismo Mattia Guidi – ha scelto Riccione come città simbolo dell’estate italiana. Un’occasione irripetibile per raccontare, con passione, le storie, le persone e le tradizioni che fanno di questa località balneare un vero gioiello dell’Adriatico. Grazie alla collaborazione dei nostri operatori, davvero encomiabile, siamo riusciti a trasformare questa vetrina in un evento memorabile, seguito da centinaia di migliaia di persone in tutta Italia”.