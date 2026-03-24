La sindaca di Riccione: “Villa Mussolini non cambierà nome”

In una lettera aperta indirizzata a Roberto Malini, copresidente di EveryOne Group, la sindaca di Riccione Daniela Angelini interviene sulla richiesta di cambio di nome di Villa Mussolini. Pur riaffermando il pieno e assoluto impegno antifascista della città — confermato anche attraverso la revoca della cittadinanza onoraria al duce nel 2025 — la prima cittadina ribadisce che la priorità non è cancellare il passato, ma abitarlo con nuovi valori: attraverso un percorso di “risignificazione” culturale, l’immobile si distacca definitivamente da ogni ambiguità storica per diventare un luogo di libertà, senza concedere alcuno spazio a derive nostalgiche.