La sindaca di Riccione scende in spiaggia: “Il caro ombrellone non esiste, basta falsità” VIDEO

Questa mattina la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, è scesa in spiaggia “per dire basta, insieme ai bagnini, alle falsità sui prezzi negli stabilimenti balneari”. Un’iniziativa nata dal desiderio di smentire le voci sul presunto “caro ombrellone” e ribadire che, nel rapporto qualità-prezzo, “Riccione continua a essere una delle mete più competitive dell’intero Paese”.

Passeggiando lungo il litorale, Angelini ha parlato direttamente dalla battigia, invitando a smetterla con “le falsità sui prezzi delle nostre spiagge”. Ha spiegato che i costi medi non sono aumentati, se non marginalmente e solo in alcuni casi, e restano ampiamente accessibili. “Chi prende un ombrellone e due lettini per una settimana, anche nella settimana di Ferragosto, può spendere meno di venti euro al giorno – ha detto –. E persino chi sceglie la prima fila, con tutti i servizi inclusi, dalla piscina agli idromassaggi, dalla palestra all’area benessere, negli stabilimenti più alla moda difficilmente spenderà più di quaranta, al massimo quarantacinque euro al giorno”.

La sindaca ha voluto toccare con mano la situazione partendo dalla zona nord e incontrando a campione alcuni bagnini fino al confine con Misano Adriatico. Al Bagno 121, dove “i prezzi non vengono ritoccati da tre anni”, come ha spiegato il titolare Paolo Arcangeli, una settimana con ombrellone e due lettini va dai venti euro fino ai trenta euro a ridosso del mare.