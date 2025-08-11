La sindaca di Riccione scende in spiaggia: “Il caro ombrellone non esiste, basta falsità” VIDEO

Alla Spiaggia del Sole 86-87, altra meta molto apprezzata e ricca di servizi, la situazione è simile. Il titolare Ferdinando Gabellini ha voluto sottolineare “l’eccellente qualità del mare Adriatico, costantemente monitorato e sempre risultato eccellente, tanto che abbiamo ottenuto la Bandiera Blu per il terzo anno consecutivo”. Qui, a fronte di un’ampia gamma di servizi inclusi – “dalla biblioteca alla cassetta di sicurezza, dall’animazione quotidiana alle due piscine, vasche idromassaggio e due campi da gioco” – il prezzo varia dai trenta ai quarantaquattro euro al giorno per un ombrellone e due lettini in prima fila.