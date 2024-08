La sindaca di Riccione riceve la Nazionale di judo: Filippo Marzaloni nominato ambasciatore

La città di Riccione ha ospitato ieri pomeriggio al Palazzo del Turismo la delegazione della Nazionale Italiana di Judo – Specialità Kata della Regione Emilia-Romagna, che ha recentemente brillato al Campionato Europeo di Sarajevo e si prepara a rappresentarci al Campionato del Mondo di Las Vegas.

Durante l’incontro organizzato in collaborazione con l’Asd Centro Kiai Judo di Riccione a cui era presente anche l’assessore allo Sport Simone Imola, la sindaca Daniela Angelini ha espresso il suo sincero apprezzamento per il lavoro e i risultati ottenuti dalla squadra. “È un grande onore darvi il benvenuto a Riccione. Il vostro impegno e le vostre vittorie sono fonte di ispirazione per tutta la nostra comunità”, ha dichiarato la prima cittadina. “Siamo particolarmente fieri di avere tra di voi Filippo Marzaloni, nostro concittadino, che ha già portato in alto il nome di Riccione e continuerà a farlo nei prossimi eventi internazionali”. Marzaloni, insieme a Nicola Bellosi, lo scorso giugno a Sarajevo ha conquistato il bronzo al Campionato Europeo Kata 2024.

La sindaca, durante l’incontro, ha nominato Filippo Marzaloni, atleta del Asd Centro Kiai Judo di Riccione, “Ambasciatore di Riccione nel Mondo”, riconoscendo così il suo eccezionale contributo e la sua rappresentanza della città a livello globale.

Gli atleti della delegazione, che includono nomi prestigiosi come Laura Bugo, Barbara Bruni Cerchier, Mauro Collini, Tommaso Rondinini, Anna Demola, Nicola Bellosi, Lisa Cesario, Alessio Quartieri, Alex e Luca Cavina e Lisa Vertuani, tutti pluri medagliati nazionali e internazionali, hanno dimostrato una dedizione e una determinazione straordinarie. Presente all’incontro anche Cesare Amorosi, il Capo delegazione e coach ai Campionati Europei e Campionati del Mondo (2021-2022-2023-2024) e componente della commissione nazionale Kata FI.J.L.K.AM.

“Ogni medaglia conquistata è un orgoglio non solo per voi ma per l’intera nazione”, hanno sottolineato la sindaca e l’assessore Imola. “Vi auguriamo il meglio per le vostre prossime sfide e vi ringraziamo per aver portato l’Italia e Riccione nel cuore del mondo sportivo”.

Concludendo l’evento, la sindaca ha assicurato il supporto continuo della città per i suoi atleti e ha esortato tutti a continuare a perseguire l’eccellenza con lo spirito e i valori dello sport.