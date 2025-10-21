La sindaca Angelini: “Ecco il nuovo volto del porto di Riccione” VIDEO

Il porto canale di Riccione sta vivendo una trasformazione profonda. Un progetto di riqualificazione urbanistica e ambientale sta ridisegnando l’intero asse del porto, creando una passeggiata continua e accessibile che unisce il cuore della città al mare, tra verde, sostenibilità e nuovi spazi di socialità. Banchine rinnovate, percorsi ciclopedonali, aree verdi e nuovi arredi restituiscono identità e bellezza a uno dei luoghi più rappresentativi di Riccione.

Questa mattina, la sindaca Daniela Angelini, insieme alla giunta comunale, ha accompagnato consiglieri e giornalisti nell’ottava tappa di “Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro”, dedicata ai lavori in corso lungo il porto canale, con particolare attenzione al tratto di viale Parini, oggi interessato dal cantiere.

“Stiamo restituendo ai cittadini e ai turisti - ha detto la sindaca - un porto canale completamente rinnovato, dove passeggiare sarà un’esperienza di bellezza e benessere. Questo intervento unisce sostenibilità ambientale, sicurezza e valorizzazione paesaggistica, rafforzando il legame tra la città e il suo mare. È un passo concreto verso una Riccione sempre più verde, accessibile e accogliente, che investe sulla qualità dello spazio pubblico come elemento di identità e orgoglio collettivo”.

L’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola: “Per la prossima primavera contiamo di inaugurare la nuova passeggiata di viale Parini e l’area del progetto ‘Verde e Blu’. Interventi che rappresentano un passo decisivo nella riqualificazione del fronte del porto e nella trasformazione di Riccione in una città sempre più verde, sostenibile e connessa. Percorrere la ciclabile di viale Bellini, parallela alla nuova gradonata, offrirà un colpo d’occhio straordinario sul canale e permetterà di collegare in sicurezza mare e monte, fino ai parchi degli Olivetani e Chico Mendes”.