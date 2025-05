La Notte Rosa di Riccione con Michelle Hunziker dal 19 al 22 giugno

Dal 19 al 22 giugno, Riccione dà ufficialmente il via alla stagione estiva con una Notte Rosa lunga quattro giorni, ricca di eventi gratuiti per ogni fascia d’età. Il programma si apre con il Kids Family Festival (19-21 giugno), che trasformerà piazzale Ceccarini in un’arena a cielo aperto per famiglie: spettacoli, laboratori, installazioni luminose e ospiti amati dai più piccoli. Tra gli appuntamenti da non perdere, lo show “Presente” di Paolo Ruffini, il musical del Winx Club, i 44 Gatti, Salvo & Giorgia, e il talk dello psicoterapeuta Alberto Pellai, con momenti dedicati a temi educativi, ambientali e di benessere familiare.

Il 20 giugno, la festa entra nel vivo con Hit’s Summer Night in piazzale Roma: una serata esplosiva dedicata alla musica italiana. A mezzanotte, il cielo di Riccione si illumina con lo spettacolo pirotecnico che abbraccia simbolicamente tutta la Riviera. Sabato 21, spazio anche al benessere con Goovi Summer Wave sulla spiaggia libera di piazzale San Martino: un evento fitness e beauty all’insegna delle good vibes! Sessioni di allenamento esclusive con Michelle Hunziker e ospiti speciali, beauty corner, gadget esclusivi e altre sorprese.

In serata, in piazzale Roma, la grande danza è protagonista con Magia in Movimento, spettacolo diretto da Kledi Kadiu con étoile internazionali e giovani talenti locali. Domenica 22, la chiusura è affidata all’alba: Kledi e i danzatori della MM Contemporary Dance Company interpretano il “Bolero” di Ravel sulla spiaggia di piazzale Roma, accompagnati dalla voce di Syria, per un momento poetico e condiviso che saluta l’inizio dell’estate più rosa d’Italia.