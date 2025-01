La comunicazione NonViolenta a Riccione: un viaggio di connessione e crescita

La Comunicazione NonViolenta (CNV), sviluppata da Marshall B. Rosenberg, è uno degli strumenti più potenti ed efficaci per migliorare la connessione con noi stessi e con gli altri. Questo approccio empatico si basa sull’espressione autentica di sentimenti e bisogni, promuovendo un dialogo costruttivo e armonioso in ogni ambito della nostra vita: dalla famiglia al lavoro, dalle relazioni sentimentali a quelle educative. Soprattutto, la CNV ci aiuta a coltivare un rapporto più profondo e sincero con noi stessi. A partire da giovedì 23 gennaio 2025, inizierà un ciclo di incontri dal vivo dedicato alla scoperta e alla pratica della Comunicazione NonViolenta. Durante questi appuntamenti, ci immergeremo in un percorso esperienziale che prevede giochi di ruolo, esercizi pratici e ascolto empatico, con l’obiettivo di integrare la CNV nel nostro quotidiano.

Dettagli del Percorso

- Date degli incontri: 23 gennaio, 30 gennaio, 6 febbraio, 20 febbraio, 27 febbraio 2025.

- Luogo: Riccione, Viale Lazio 25.

- Conduttore: Fabio Caccioppoli, candidato alla certificazione presso il Center for Nonviolent Communication di Austin, Texas, U.S.A.

- Formula economica: Gli incontri sono proposti nell’ambito della “economia del dono”, una scelta che riflette il desiderio di rendere questa esperienza accessibile a tutti, indipendentemente dalle risorse economiche personali.

Perché partecipare?

La Comunicazione NonViolenta non è solo un metodo di dialogo, ma un vero e proprio stile di vita che ci aiuta a:

- Comprendere e gestire meglio le emozioni.

- Rafforzare le relazioni personali e professionali.

- Creare un ambiente di ascolto e rispetto reciproco.

- Sviluppare una maggiore consapevolezza di sé.

- Questo percorso rappresenta un’opportunità unica per chi desidera esplorare una nuova modalità di comunicazione basata sull’empatia e sulla connessione autentica.

Come partecipare

Per informazioni e iscrizioni, contatta Fabio Caccio su Facebook o telefonicamente al 3534674500. Non perdere l’occasione di trasformare il tuo modo di comunicare e relazionarti con il mondo!