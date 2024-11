L’obiettivo di Riccione: “Diventare una delle città più sostenibili d’Europa”

Si è concluso martedì 20 novembre, il ciclo di incontri pubblici dedicati alla strategia generale del nuovo Piano urbanistico generale (Pug) di Riccione. Un percorso partecipativo che anche martedì scorso al Palazzo del Turismo ha visto il coinvolgimento di oltre ottanta cittadini, rappresentanti di associazioni, comitati e operatori locali, riuniti per condividere idee e visioni sulla trasformazione della città. L’assessore all’urbanistica Christian Andruccioli, intervenendo durante la serata, ha delineato con chiarezza la prospettiva dell’amministrazione: “Riccione è sempre stata una città dinamica, capace di anticipare i tempi e di imporsi come una delle mete turistiche più attrattive della costa emiliano-romagnola. Tuttavia, come tutte le destinazioni balneari storiche, oggi si trova di fronte a una sfida epocale: quella del cambiamento e dell’innovazione. Il nostro obiettivo è trasformare Riccione in una delle città turistiche più sostenibili d’Europa, quindi una città che mette al primo posto il verde e l’ambiente, la cultura e l’identità, l’attrattività di nuove funzioni urbane accessibili in modo sostenibile ed efficiente. Una delle leve su cui puntiamo è la rigenerazione naturale degli spazi urbani, a partire da quelli strategici ed identitari, come il Porto, le Terme, il Centro, Paese, ma che sappia garantire ai suoi abitanti un sistema di servizi di prossimità diffuso ed integrato alla residenza. Il benessere dei cittadini deve andare di pari passo con soluzioni che rendano la città resiliente ai cambiamenti climatici in atto, il riuso degli edifici esistenti e l’insediamento di funzioni attrattive va incentivato assieme a soluzioni per la mobilità e l’accessibilità urbana che possano generare nuova qualità urbana”. Andruccioli ha posto l’accento sui problemi che la città deve affrontare: “Dobbiamo essere onesti. Riccione necessita di una profonda trasformazione, che coinvolga aspetti centrali come il rapporto con la natura e il mare, le sfide del cambiamento climatico, la qualità degli spazi pubblici e la creazione di nuove attrattive per un turismo diversificato. Senza però dimenticare l’organizzazione dei servizi fondamentali come trasporti, parcheggi e servizi per i residenti, essenziali per i nostri cittadini e per chi sceglierà di vivere o lavorare qui”.

Un Piano urbanistico condiviso

Il nuovo Piano urbanistico generale (Pug) di Riccione si configura come uno strumento fondamentale per la trasformazione della città. Durante l’incontro, Patrizia Gabellini, docente onoraria al Politecnico di Milano, ha sottolineato come l’urbanistica contemporanea si sia evoluta rispetto ai modelli tradizionali. “Ringrazio la docente per il suo prezioso intervento - ha sottolineato l’assessore Andruccioli –. Ha spiegato ai cittadini che il nuovo Piano urbanistico non deve stabilire indici edificatori, ma essere un Piano di strategie, che mette assieme le diverse politiche dell’amministrazione, dal turismo, al commercio, al paesaggio, all’edilizia, alle opere pubbliche, costruendo un assetto urbano funzionale che va condiviso con i vari attori e con la comunità, rispondendo con un approccio resiliente alle nuove esigenze della città”.

Tre strategie per il futuro