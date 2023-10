L’autunno caldo di Riccione, la città senza un sindaco

Fumata nera: il 10 ottobre rappresentava una data cruciale per il futuro amministrativo di Riccione, ma sembra che la situazione sia ancora in sospeso. Ieri mattina si è tenuta l’udienza del Consiglio di Stato a Roma, come previsto, ma sembra che la sentenza non sarà emessa immediatamente. Si prevede che si dovrà attendere una delle prossime Camere di Consiglio, che si tengono di solito ogni martedì, per conoscere la decisione finale.

Quindi, al momento, la situazione rimane incerta, a meno che non si verifichino eventi imprevisti provenienti da Roma. Quindi non è detto. Ascoltati gli avvocati, c’è la possibilità che la sentenza possa essere emessa anche oggi o domani: le Camere di Consiglio infatti si protraggono anche in serata, pertanto c’è anche la possibilità che la questione si possa risolvere a breve.