“L’acqua del Mediterraneo più calda di 4 gradi rispetto alla media di giugno”: anche Riccione nell’indagine di ilMeteo.it

C’è anche Riccione tra i tratti di mare monitorati per un’indagine condotta dal ilMeteo.it. La temperatura marina del mar Mediterraneo sale di 4°C oltre la media normale di inizio giugno. Il fenomeno si chiama Marine Heatwave (MHW), un’ondata di calore marina conseguenza del cambiamento climatico. Il mare più colpito è il Mediterraneo centro-occidentale. Chi cerca refrigerio da temperature già da piena estate - l’aria si scalderà al ritmo di 1°C al giorno, raggiungendo entro domenica i 36°C quasi ovunque con punte di 40°C al Sud e 42°C in Sardegna - dunque, non lo troverà al mare, almeno non nel nostro.

“La temperatura dell’acqua, nel settore compreso tra la Sardegna e le Baleari, supera di ben 4°C il valore climatologico - spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it - rispetto all’inizio della settimana le temperature marine sono cresciute già di un grado ed entro domenica saliranno di altri 2 gradi, arrivando a circa 27°C sul mar Ligure e 26-28°C su alto Adriatico e sul basso Tirreno. “In particolare, supereremo la media del periodo di 5°C sul Mar Ligure, sul Mar Tirreno meridionale e sul Tirreno settentrionale settore ovest, tra i +2 e i +4°C in più sul resto dei bacini italiani. Questo significa che a Portofino, ad esempio, la temperatura dell’acqua sarà 25°C sottocosta e 27°C al largo, all’Isola d’Elba 25°C circa, Ostia Lido 24°C, Capri 26°C, Tropea 27°C, Isole Eolie 28°C, Villasimius 26°C, Gallipoli 23°C, Vasto 25°C, Riccione 26°C, Comacchio 27°C, Lignano Sabbiadoro 26°C. Insomma, valori da fine estate già a giugno.”