RICCIONE. E’ un noto influencer molto conosciuto a livello internazionale sulle piattaforme social ma nel suo Paese, l’Ucraina, è ricercato per gravi reati di natura economico-finanziaria. Per questo motivo un 28enne è stato arrestato ai fini dell’estradizione dalla Squadra Mobile di Rimini, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

L’arresto è stato realizzato al termine di una attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, che, nel tardo pomeriggio del 17 novembre, ha consentito di individuare e arrestare l’uomo, destinatario di una richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali verso l’Ucraina, veicolata attraverso i canali di cooperazione internazionale Interpol. L’attività ha preso avvio nella mattinata, quando era stata segnalata alla Sala Operativa della Questura di Rimini la sua presenza presso una struttura alberghiera di Riccione. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno immediatamente avviato gli accertamenti e predisposto un servizio di osservazione, attendendo il rientro dell’interessato presso l’hotel. Una volta individuato, il soggetto è stato raggiunto dagli operatori e, al termine delle verifiche di rito, tratto in arresto in esecuzione del provvedimento internazionale.

Secondo le contestazioni formulate dalle Autorità ucraine, l’uomo sarebbe stato coinvolto, tra il 2020 e il 2023, nella gestione di un’organizzazione operante nel settore dell’arbitraggio del traffico online, che avrebbe generato ingenti profitti attraverso la promozione, mediante account pubblicitari fraudolenti, di piattaforme di gioco d’azzardo, scommesse e prodotti sanitari contraffatti.

Per occultare i proventi e sottrarsi ai controlli finanziari, il gruppo avrebbe fatto ricorso a sistemi di pagamento esteri, portafogli di criptovalute e canali illegali di cambio valuta.

Le contestazioni riguardano, in particolare, un’evasione di imposte e tributi quantificata in oltre 213 milioni di grivnie ucraine, pari a circa 4,3 milioni di euro, nonché il successivo riciclaggio dei proventi illeciti attraverso l’acquisto di immobili di pregio e autovetture di lusso.

L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per le successive procedure previste in materia di estradizione.