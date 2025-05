Incidente mortale a Riccione, perde la vita il meccanico Massimo Lunedei

Un meccanico molto conosciuto di Riccione, Massimo Lunedei, è morto nel pomeriggio di sabato 17 maggio 2025 in un tragico incidente nella zona di Fontanelle. Il centauro, in sella a una Ducati, ha perso il controllo della moto nel tentativo di evitare la collisione con un anziano che, dopo aver fatto la spesa, avrebbe improvvisamente attraversato la statale Adriatica. Ferito e in gravi condizioni il pensionato, mentre il motociclista, in seguito all’urto con un palo che gli ha fatto saltare via il casco, è deceduto. Sul posto il 118 e la Polzia stradale.