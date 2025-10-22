Incendio a Riccione: morta la donna all’interno dell’appartamento

È purtroppo morta la donna all’interno dell’appartamento aggredito dalle fiamme a Riccione. Si tratta di una donna di 67 anni. L’incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi nel centralissimo Viale Ceccarini.
Le fiamme sono divampate a mezzogiorno e per la donna, originaria di Milano, purtroppo non c’è stato scampo. La 67enne viveva sola nell’appartamento nel cuore di Riccione e sono in corso le operazioni di recupero della salma.
L’incendio pare sia stato di natura accidentale e pare si sia originato all’interno stesso dell’appartamento della donna scomparsa. I vigili del fuoco per raggiungere il quinto piano del condominio hanno dovuto utilizzare l’autoscala. Lo stabile è stato evacuato e sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, l’automedica, la Polizia Locale e i Carabinieri di Riccione. Non vi sono stati feriti.