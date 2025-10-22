Incendio a Riccione: morta la donna all’interno dell’appartamento

L’incendio pare sia stato di natura accidentale e pare si sia originato all’interno stesso dell’appartamento della donna scomparsa. I vigili del fuoco per raggiungere il quinto piano del condominio hanno dovuto utilizzare l’autoscala. Lo stabile è stato evacuato e sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, l’automedica, la Polizia Locale e i Carabinieri di Riccione. Non vi sono stati feriti.

Le fiamme sono divampate a mezzogiorno e per la donna, originaria di Milano, purtroppo non c’è stato scampo. La 67enne viveva sola nell’appartamento nel cuore di Riccione e sono in corso le operazioni di recupero della salma.

È purtroppo morta la donna all’interno dell’appartamento aggredito dalle fiamme a Riccione. Si tratta di una donna di 67 anni. L’incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi nel centralissimo Viale Ceccarini.

Al momento del loro arrivo, i Vigili del Fuoco (intervenuti subito con tre botti) hanno trovato lo stabile completamente invaso dal fumo. Non sono ancora certe le cause dell’incendio, ma all’interno dell’appartamento della donna sono state trovate tantissime candele . La signora è stata ritrovata senza vita in bagno. L’edificio è stato evacuato e il bilancio parla anche di tre persone intossicate in modo lieve, soccorse in prima battuta dall’ambulanza con la somministrazione di ossigeno, quindi in un secondo momento hanno raggiunto autonomamente l’ospedale per ulteriori controlli.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’amministrazione comunale in una nota “esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa della donna di 67 anni trovata senza vita nella propria abitazione, al quinto piano di un edificio situato tra viale Dante e viale Ceccarini, dove nella tarda mattinata di oggi – intorno alle 11.30 – è divampato un incendio che ha completamente distrutto l’appartamento”.

“A nome mio e dell’intera comunità riccionese – dichiara la sindaca Angelini – desidero esprimere la più sentita vicinanza ai familiari e alle persone care della vittima. È un evento che ci colpisce profondamente e che addolora tutta la città”.

La sindaca, che è rimasta in prossimità del luogo dell’incendio per tutta la durata dei soccorsi, e l’Amministrazione comunale desiderano inoltre rivolgere “un sentito ringraziamento a tutti i soccorritori intervenuti con tempestività e dedizione. In particolare ai Vigili del Fuoco, che hanno operato per oltre due ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, nella speranza di potere salvare anche la signora; ai Carabinieri, che stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’incendio; agli agenti della Polizia locale di Riccione, impegnati nel mantenere l’area in sicurezza e nel supporto alle operazioni di emergenza; e al personale del 118, che ha prestato assistenza e cure ad alcuni residenti rimasti intossicati dal fumo”.

“Di fronte a simili tragedie, al triste epilogo a cui ci siamo dovuti rassegnare – conclude la sindaca – la nostra comunità si stringe nel dolore, ma anche nella riconoscenza verso tutti coloro che, con professionalità e coraggio, hanno affrontato una situazione così difficile”.