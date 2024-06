In vacanza da 60 anni sempre e solo a Riccione: “Il mio posto dell’allegria e del divertimento”

Era una bambina di soli due anni Raffaella Tenaglia di Varese, quando per la prima volta arrivò in vacanza con i genitori a Riccione. E da allora continua a trascorrere le sue vacanze “nel posto del cuore, dell’amicizia e dell’allegria”, come le piace ricordare la città che per 64 anni l’ha vista in vacanza tutte le estati, prima con i genitori poi con il marito e la figlia.

Martedì 11 giugno, al Palazzo del Turismo, l’assessore al Turismo, Mattia Guidi, ha consegnato alla signora Raffaella l’attestato di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”, un omaggio alla lunga frequentazione e all’affetto dei turisti verso la città. Raffaella ha soggiornato per tantissimi anni all’hotel Luna, all’hotel Roma e all’hotel Lungomare. Ultimamente trascorre le vacanze al residence Perla del Parco dell’hotel Parco.

Di Riccione la signora Raffaella può raccontare aneddoti, storie di amicizie di lunga data, ricordi che si legano alla trasformazione della città con i locali che non ci sono più e altri cui il tempo ha dato nuova vita.

Raffaella torna con i ricordi indietro negli anni delle sue vacanze a Riccione quando le compagnie di amici, che potevano arrivare fino a 40 giovani tra turisti e ragazzi del luogo, si godevano la spiaggia e i locali in allegria e spensieratezza. “Mi sento ancora con alcune persone dell’epoca, quando avevo 14 o 15 anni. In quegli anni a Riccione ho trascorso alcuni dei momenti più belli della mia vita, ho stretto amicizie che ancora oggi resistono, ho vissuto l’allegria e la spensieratezza delle estati riccionesi”.