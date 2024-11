In treno da Monaco alla Romagna: nuove fermate a Riccione e Cattolica

La Germania e la Romagna sempre più vicine e collegate in maniera sostenibile. Dal 17 aprile 2025, sarà attivo il collegamento ferroviario giornaliero tra Monaco di Baviera e la Riviera Romagnola, con le nuove fermate a Riccione e Cattolica che si aggiungono a quelle già previste a Bologna, Cesena e Rimini. Il servizio, realizzato dalle ferrovie tedesche DB e austriache ÖBB, rappresenta un salto di qualità per il turismo, offrendo ai viaggiatori tedeschi una valida alternativa al traffico autostradale. Il collegamento, operativo fino al 6 ottobre, coprirà anche le vacanze autunnali dei bavaresi.

Il treno RJ 83 partirà da Monaco di Baviera alle ore 9.34 con arrivo a Cesena alle 17.02, Rimini alle 17.30, Riccione alle 17.50 e Cattolica alle 18.16. Il rientro con il RJ 82 partirà da Cattolica alle 12.16.

Ogni treno RailJet offre 430 posti in classe economica, 86 in prima classe e 16 in business; una carrozza multifunzionale con posti per disabili, supporti per biciclette, sci e snowboard e ristorazione a bordo con un ristorante e tre aree snack.

Il servizio rappresenta un’importante innovazione per il turismo e la mobilità sostenibile tra Italia e Germania, offrendo collegamenti veloci, confortevoli e attenti all’ambiente.