“Il viale Ceccarini di Riccione è come la Nutella: chi non lo conosce?”: al Cocoricò la nuova veste

Sotto l’iconica piramide del Cocoricò, tinta di rosa shocking, circa trecento persone hanno affollato il tempio del clubbing. È la sindaca Daniela Angelini ad accogliere la platea: «Ora parte il futuro di Riccione». Il colpo d’occhio è notevole, tra giochi di luce e dj set, all’evento hanno partecipato categorie, associazioni, comitati, imprenditori e rappresentanti della politica. Presenti l’onorevole Andrea Gnassi, il senatore Marco Croatti, le consigliere regionali Emma Petitti e Alice Parma.

«Riccione sarà un palcoscenico a cielo aperto, un’esperienza di accoglienza, incontro e connessioni, è questa la visione dell’amministrazione per il futuro della città». Ricorda il suo sogno di bambina la sindaca: «Desideravo diventare la prima cittadina, sognavo una città che sapesse coniugare identità e innovazione. Una città che ora ha bisogno di un rilancio per diventare un modello di qualità della vita per le nuove generazioni».

L’era del nuovo viale Ceccarini sta per iniziare: «È il viale iconico della nostra città, saprà trasformarsi mantenendo la sua identità, ma con uno sguardo verso il futuro. Così come il Lungomare del Sole, dove un progetto ciclopedonale darà vita alla rigenerazione urbana – spiega l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli -, con un impegno strategico che guarda al verde e alla creatività per una città intelligente. Con questa rigenerazione la città si unisce al mare, respira, si rinnova e dimostra la sua straordinaria anima creativa».

Sul palco sono saliti anche il presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad e il vice presidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla per complimentarsi. «Siamo sulla strada giusta – dice Sadegholvaad -. Se viale Ceccarini risplende, al di là dei campanilismi, giova anche a Rimini. Così com’è stato con la riqualificazione dei lungomari della provincia, e come lo sarà con il Metromare creando sinergie in tutto il territorio».

Un encomio alla strategia adottata arriva da Vincenzo Colla: «Viale Ceccarini è come la Nutella, chi è che non lo conosce? Ma affinchè si realizzino questi progetti è essenziale creare partnership e alleanze pubblico – privato che lavorino per stare sempre al passo con i tempi».