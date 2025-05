Il tragico incidente di Riccione: Fontanelle piange il meccanico Massimo, l’anziano investito lotta per la vita

In sella alla sua Ducati, Massimo Lunadei stava percorrendo quel tratto di strada che faceva tutti i giorni, da tantissimi anni. Sabato sera scorso, infatti, quando si è trovato di fronte il 79enne che attraversava la statale 16 con in mano le borse della spesa appena fatta dal frutta e verdura Montalto, stava rincasando dopo essere stato alla sua autofficina. Un incontro fatale, che ha fatto sprofondare nel dolore la comunità di Fontanelle, dove risiedeva Massimo insieme alla sua famiglia. La moglie, il figlio, il fratello Mirco, che lavorava insieme a lui alla Nuovo garage Riccione, a 200 metri dal luogo dell’incidente, avvenuto all’altezza dell’intersezione con via Lucania.

Quando, come emerso dai primi riscontri, ha incrociato il pedone che ha tentato in tutti i modi di evitare, infatti, Massimo stava tornando a casa, pronto a condividere la gioia della nascita del bimbo della nipote, nato proprio quel 17 maggio che è stato per lui il suo ultimo giorno.

Prima di schiantarsi a terra, Lunadei ha urtato un palo con un’insegna stradale talmente violentemente che ha perso il casco. L’impatto del cranio nudo con l’asfalto non gli ha lasciato scampo: nonostante i soccorsi, per Massimo non c’è stato nulla da fare.

«Siamo distrutti - commenta Simone Gobbi, presidente del consiglio comunale di Riccione e residente nella zona - è pazzesco che una vita sia stata spezzata in questa maniera». «Ci tengo a dare un grosso abbraccio a tutta la sua famiglia, a cui sono vicino non solo come politico e amministratore, ma come cittadino. Conoscevamo tutti Massimo, davvero una brava persona, e la sua perdita lascia un vuoto profondissimo nella nostra comunità».