Il regista Enrico Vanzina ambasciatore di Riccione nel mondo: “Dedicato a mia mamma”

“Questo è il mare di Riccione, molta gente, mare molto bello, è l’estate italiana”. È con queste parole che Enrico Vanzina ha raccontato nei giorni di Ferragosto il suo soggiorno nella Perla verde, affidando a un reel pubblicato sul proprio profilo Instagram le immagini della spiaggia e del mare di Riccione.

Nel ricevere il titolo di Ambasciatore di Riccione nel Mondo, Vanzina ha voluto dedicare il riconoscimento alla madre Maria Teresa, con un pensiero personale e affettuoso che ha accompagnato il momento della consegna “Sono qui a Riccione, ho l’onore di ricevere dal sindaco questo bellissimo attestato che mi nomina Ambasciatore di Riccione nel mondo, il sogno di mia madre che voleva facessi l’ambasciatore è stato esaudito con grande ritardo, però meglio così, mamma sono molto contento per te, ciao Maria Teresa”. Il conferimento da parte della sindaca Daniela Angelini è avvenuto alla presenza della vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa e dell’assessore al Turismo Mattia Guidi.