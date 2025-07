“Il nuovo film di Checco Zalone esce a Natale”: l’annuncio a Riccione

Durante la convention di Medusa Film a Cinè - Giornate di Cinema di Riccione, è stata annunciata ufficialmente la data di uscita del nuovo attesissimo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante: “Buen Camino” sarà nelle sale cinematografiche dal 25 dicembre 2025. Distribuito da Medusa Film, prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con Mzl e Netflix. Le riprese al via nel mese di luglio tra Italia e Spagna.

Zalone ha inviato un video in cui appare davanti a due stand di vestiti, ripreso dal suo regista di fiducia Gennaro Nunziante: “Allora cari esercenti sono qui per salutarvi, non so se vi ricordate di me, chi sono... Sono qui per dirvi che il film di Gennaro, che sta facendo ora questo video, esce il 25 dicembre. Abbiamo scelto questa data perché è strategica: il 25 dicembre è il giorno in cui chi è andato a guardare Avatar il 18 dicembre finalmente esce dalla sala. E già che sta va vedere Buen Camino, il mio film. Che dirvi? Potete accendere I finanziamenti per le vacanze”.