Il nido di uova di tartarughe a Riccione: sul lungomare lampade a bassa intensità per guidare i piccoli verso il mare

A pochi giorni alla schiusa delle uova di tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia del Marano, il cui nido era stato scoperto per caso da due turiste nella notte tra il 23 e 24 giugno, la città di Riccione si prepara al felice ed eccezionale evento.

A partire da lunedì 18 agosto, la ditta City Green Light – quale gestore del servizio di illuminazione pubblica – provvederà alla sostituzione temporanea delle attuali lampade sul lungomare Goethe, nel tratto antistante le zone 132-134, con lampade a bassa intensità luminosa. La scelta non è casuale: le luci artificiali possono infatti disorientare le tartarughine alla nascita, spingendole nella direzione opposta al mare e compromettendo le loro possibilità di sopravvivenza. L’adozione di una luce più tenue e schermata potrà favorire il corretto orientamento dei piccoli esemplari, che – secondo le previsioni degli esperti – potrebbero cominciare a emergere dalla sabbia proprio tra Ferragosto e la fine del mese. La sostituzione temporanea, almeno fino alla schiusa delle uova, ha lo scopo infatti di permettere ai piccoli di raggiungere il mare nel modo più naturale possibile, seguendo la luce dell’orizzonte, senza interferenze artificiali.

Il nido, deposto da un esemplare adulto stimato intorno ai vent’anni, rappresenta un evento eccezionale dal punto di vista ambientale, mai registrato prima sul litorale riminese. Da settimane l’area è sottoposta a una rigida sorveglianza a cura dei volontari e degli addetti della Fondazione Cetacea di Riccione in presidio permanente sotto un gazebo montato a pochi metri dal nido. Il nido è perimetrato e sorvegliato da telecamere, è stato allestito per limitare il disturbo umano e impedire qualsiasi attività potenzialmente dannosa.

L’intervento sull’illuminazione, che non comprometterà la sicurezza della zona, rientra tra le azioni previste dall’ordinanza comunale, emessa lo scorso giugno, che include anche il divieto di posizionare ombrelloni e attrezzature nella zona sensibile, il divieto di attività ludiche e sportive, di eventi rumorosi e di transito di veicoli vicino al nido.