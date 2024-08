Il Ferragosto di Riccione continua con Alessandra Amoroso e Clara sabato 17 - gallery

Riccione ha brillato di colore, divertimento e allegria a Ferragosto. A dare il via alla festa di mezza estate sono state le due serate straordinarie di Riccione On Stage con la musica travolgente di Mahmood, Anna e Bnkr44, sul palco di piazzale Roma il 13 agosto, e di Petit e Sarah mercoledì 14 agosto. I due giovanissimi talenti, in arrivo da Amici, hanno fatto ballare e cantare tutto il pubblico di piazzale Roma. Un colpo d’occhio straordinario che ha visto sulla piazza persone di tutte le età, tantissime famiglie con bambini al seguito, adolescenti e grandi, tutti insieme per festeggiare all’insegna del divertimento e dell’allegria il Ferragosto di Riccione.

Ad illuminare la serata del 14 agosto lo spettacolo dei fuochi d’artificio che ogni estate celebra la festa più attesa dell’estate. Quest’anno il cielo e il mare di Riccione si sono illuminati dal doppio lancio dei fuochi pirotecnici innescati da piazzale Roma e dalla spiaggia di fronte all’hotel Lungomare. Il coordinamento dei due punti di lancio ha dato vita a uno spettacolo unico e straordinario che ha abbracciato tutta la spiaggia di Riccione.

Il weekend del ponte di Ferragosto continua con il grande spettacolo di Riccione On Stage domani sera, sabato 17 agosto, con Alessandra Amoroso e Clara.