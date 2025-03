Il Cocoricò riapre sabato 29 marzo con Amelie Lens

Cocoricò riaccende i motori dopo un 2024 che ha coinvolto oltre 200 artisti, italiani e internazionali, e che ha registrato oltre 140.000 presenze nell’estate 2024. Ad aprire la nuova stagione l’appuntamento con la regina belga della scena elettronica mondiale, Amelie Lens, attesa in Piramide sabato 29 marzo. Nome che risuona potente nel panorama della musica techno globale, è un’artista poliedrica che ha conquistato il pubblico con il suo talento inconfondibile, diventando una vera e propria leggenda. Inizia ad approcciarsi al mondo del DJing all’età di 15 anni per pubblicare nel 2015 il suo primo EP, “Exhale”, dando il via a una carriera in ascesa che la porterà a calcare i palchi dei più prestigiosi festival internazionali, tra cui Tomorrowland, Awakenings e Berghain. Tra sonorità ipnotiche e ritmi incalzanti che creano un’atmosfera travolgente e coinvolgente Amelie Lens è diventata un punto di riferimento della scena elettronica mondiale. Nel 2016, ha fondato la sua etichetta discografica, Lenske, con l’obiettivo di promuovere nuovi talenti e diffondere la sua visione della musica techno.

Insieme a lei, alla consolle sotto alla Piramide i talenti italiani Mattia Trani, tra i giovani artisti più interessanti dell’intero panorama techno degli ultimi anni e V111, dj e produttore il cui progetto è in continua evoluzione, con un sound che miscela la ricerca di nuove sonorità e l’utilizzo di ritmi veloci e suoni potenti.