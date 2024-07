Il brand “Riccione” ha un nuovo gestore, il Comune affida il marketing digitale ad un’agenzia riminese

L’amministrazione comunale di Riccione ha affidato il servizio di supporto specialistico al settore Turismo a Hospitality Factory Srl. Con questa nuova collaborazione, il Comune di Riccione si propone di migliorare ulteriormente i servizi offerti dal settore turistico, in particolare analisi, strategia, organizzazione di eventi e relativa sostenibilità economica, supporto all’attività di comunicazione e di marketing. Il tutto è finalizzato a garantire un prodotto turistico sempre più target oriented e diversificato a seconda di contenitori e contesti.

L’amministrazione comunale potrà avvalersi fino a fine anno di un team con skills verticali e complementari finalizzate ad un supporto strategico, consulenziale e operativo per l’assessorato al Turismo, sia a vantaggio dello staff interno che esterno.

A guidare il team consulenziale sarà Erik Fiorello, manager con un importante background milanese costruito nelle più influenti realtà multinazionali in ambito media e comunicazione.

Tutte le figure professionali che prenderanno parte al progetto assicureranno competenze manageriali trasversali e applicabili operativamente all’interno dei seguenti mercati: digital marketing e relative forme di adv, media buying, social media marketing e content creation, eventi, brand partnership, branded content e media negotiation. Il team può garantire esperienza diretta all’interno di tutti gli attori della filiera del mondo della comunicazione: brand, centri media, editori, concessionarie, agenzie digitali, creative e di organizzazione di eventi.

“Grazie al lavoro di analisi e consulenza messo in campo dal nuovo team di lavoro, verranno migliorati e impostati processi strategici finalizzati all’incremento complessivo della brand value di Riccione - osserva l’assessore al Turismo Mattia Guidi - che rappresentano il modo migliore, più efficace e più efficiente di eseguire un compito o di raggiungere un obiettivo basato su procedure standardizzate e comprovate. Abbiamo l’obiettivo di migliorare la qualità, ottimizzare le risorse e migliorare i servizi offerti ai nostri operatori e agli ospiti della città di Riccione”.

Questo importante incarico è stato assegnato tramite il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), dopo una procedura di selezione che ha visto la partecipazione di tre diverse aziende candidate. La proposta di Hospitality Factory Srl è risultata la più vantaggiosa, sia dal punto di vista economico che qualitativo, per l’amministrazione comunale.

“L’amministrazione comunale è fiduciosa che questa partnership porterà a risultati significativi e contribuirà a consolidare Riccione come meta di riferimento per il turismo, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, incrementando la brand attraction e valorizzando un’audience estremamente interessante e targettizzabile per il mercato pubblicitario. Questa operazione vuole strutturare un metodo di lavoro e dei processi consolidati che si integreranno in maniera sinergica al piano strategico per il turismo affidato a Kpmg. Ci impegniamo sin da subito per gettare le basi per quello che sarà un progetto di marketing, brand strategy e media asset valorization funzionale nel portare Riccione nella top of mind delle destinazioni turistiche per target trasversali e strategici sia per il pubblico che per il privato”, conclude Guidi.